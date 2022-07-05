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20:04 (мск), источник: Sports.Ru

Срна о бане российских команд: Я не хочу смешивать спорт и политику, но, к сожалению, в этот раз согласен

Директор «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал отстранение российских команд от международных соревнований.

Шахтер Д
Россия
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Источник: AFP 2022

«Я никогда не хочу смешивать спорт и политику, но, к сожалению, в этот раз я согласен с тем, что российские клубы не могут играть в европейских соревнованиях из-за сложившейся ситуации.

Я в “Шахтере” с 2003 года. У меня были одноклубники 25 разных наций, и ни у одного из них не было проблем ни в Донецке, ни в Украине. Национальность или раса не имели значения, потому что люди здесь дружеские.

Донбасс — как моя семья, она открыла для меня дверь своего дома», — сказал футбольный директор «Шахтера» в интервью Mirror.

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