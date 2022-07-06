«Кайрат» намерен вернуть одного из лучших легионеров в истории клуба
Бразильский полузащитник Исаэль в летнее трансферное окно может стать игроком «Кайрата», сообщает корреспондент Vesti.kz.
КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Бразильский полузащитник Исаэль в летнее трансферное окно может стать игроком «Кайрата», сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации источника, алматинцы ожидают, что игрок примет предложение клуба и вернется в Казахстан. При этом «Кайрат» на данный момент ограничен в финансовых ресурсах и не может позволить себе большие траты на легионеров. Ранее Исаэль заявил, что имеет большое желание вновь выступать за «Кайрат».
После недавнего матча с «Акжайыком» главный тренер «желто-черных» Кирилл Кекер сдержанно ответил на вопрос о возможных трансферах. В частности, он отметил, что клуб не исключает подписания еще одного-двух игроков, но, вероятно, это могут быть футболисты из «Кайрат-Жастар».
В «Кайрате» Исаэль провел 174 матча, в которых забил 41 гол и сделал 54 ассиста. На его счету четыре серебра КПЛ, одна бронза, четыре победы в Кубке Казахстана и две в Суперкубке. После ухода из алматинского клуба бразилец выступал за венгерский «Ференцварош» и катарский «Умм-Салаль».