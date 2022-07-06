Антон Шрамченко признан лучшим игроком 13-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В победном поединке в гостях у могилевского «Днепра» 29-летний полузащитник «Минска» трижды поразил ворота хозяев поля, отдал одну голевую передачу и в итоге его команда победила со счетом 4:2. До этого в нынешнем первенстве Антон Шрамченко забил лишь один мяч. Также Шрамченко стал автором самого красивого гола 13-го тура: на 11-й минуте встречи в Могилеве он совершил сольный проход, технично обыграл несколько соперников и эффектно открыл счет.