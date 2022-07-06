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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
10:45 (мск), источник: БЕЛТА

Антон Шрамченко признан лучшим игроком 13-го тура футбольного чемпионата Беларуси

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антон Шрамченко признан лучшим игроком 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В победном поединке в гостях у могилевского «Днепра» 29-летний полузащитник «Минска» трижды поразил ворота хозяев поля, отдал одну голевую передачу и в итоге его команда победила со счетом 4:2. До этого в нынешнем первенстве Антон Шрамченко забил лишь один мяч. Также Шрамченко стал автором самого красивого гола 13-го тура: на 11-й минуте встречи в Могилеве он совершил сольный проход, технично обыграл несколько соперников и эффектно открыл счет.

Положение команд:

  • БАТЭ — 28 очков,
  • «Энергетик-БГУ» (Минск) — 27,
  • «Динамо» (Минск) — 25,
  • «Ислочь» (Минский район) — 22,
  • «Минск» — 22,
  • «Шахтер» (Солигорск) — 21,
  • «Неман» (Гродно) — 19,
  • «Гомель» — 19,
  • «Славия» (Мозырь) — 17,
  • «Белшина» (Бобруйск) — 17,
  • «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 17,
  • «Слуцк» — 15,
  • «Витебск» — 10,
  • «Арсенал» (Дзержинск) — 7,
  • «Динамо» (Брест) — 7,
  • «Днепр» (Могилев) — 6.

Список лучших бомбардиров возглавляет Бобир Абдихоликов («Энергетик-БГУ»), забивший 14 мячей.

В следующем туре встречаются:

  • 8 июля — «Ислочь» — «Витебск», «Славия» — «Белшина»;.
  • 9 июля — «Неман» — «Динамо» (Минск), «Энергетик-БГУ» — «Гомель», «Минск» — БАТЭ;.
  • 10 июля — «Арсенал» — «Днепр», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ».

Встреча «Шахтер» — «Слуцк» перенесена.

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