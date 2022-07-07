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10:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Англии обыграла Австрию в матче-открытии женского ЧЕ-2022

6 июля завершился матч-открытие чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Англии и Австрии.

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Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и закончилась победой хозяев — 1:0.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 17-й минуте отличилась нападающая Бет Мид. Судьи проверяли момент с взятием ворот Мид, могло показаться, что мяч не пересёк линию ворот, но система определения голов показала, что гол должен быть засчитан.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с испанкой Мартой Уэрта де Аса. Ассистентками судьи являлись Гвадалупе Поррас (Испания) и Франческа Ди Монте (Италия). Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.

Сборные Норвегии и Северной Ирландии — соперники национальных команд Англии и Австрии по группе А Евро-2022.

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