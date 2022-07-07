Сборная Англии обыграла Австрию в матче-открытии женского ЧЕ-2022
6 июля завершился матч-открытие чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Англии и Австрии.
6 июля завершился матч-открытие чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Англии и Австрии.
Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и закончилась победой хозяев — 1:0.
Единственный гол был забит в первом тайме. На 17-й минуте отличилась нападающая Бет Мид. Судьи проверяли момент с взятием ворот Мид, могло показаться, что мяч не пересёк линию ворот, но система определения голов показала, что гол должен быть засчитан.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с испанкой Мартой Уэрта де Аса. Ассистентками судьи являлись Гвадалупе Поррас (Испания) и Франческа Ди Монте (Италия). Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.
Сборные Норвегии и Северной Ирландии — соперники национальных команд Англии и Австрии по группе А Евро-2022.