Сборная Англии обыграла Австрию в матче-открытии женского ЧЕ-2022

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и закончилась победой хозяев — 1:0.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 17-й минуте отличилась нападающая Бет Мид. Судьи проверяли момент с взятием ворот Мид, могло показаться, что мяч не пересёк линию ворот, но система определения голов показала, что гол должен быть засчитан.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zd9U43kQVrE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с испанкой Мартой Уэрта де Аса. Ассистентками судьи являлись Гвадалупе Поррас (Испания) и Франческа Ди Монте (Италия). Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.