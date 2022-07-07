В РФС пока не видят возможностей для включения крымских команд под эгиду организации
Решением УЕФА крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступают в чемпионате региона.
Решением УЕФА крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступают в чемпионате региона.
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Включение футбольных команд из Крыма под эгиду Российского футбольного союза (РФС) пока не рассматривается. Об этом журналистам в четверг заявил член исполкома РФС и исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.
«Я никогда не буду комментировать геополитику из-за того, что я не являюсь в ней экспертом. На сегодняшний день не вижу возможностей для включения крымских команд, так как РФС является членом Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)», — сказал Алаев.
Решением УЕФА крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступают в чемпионате региона. Крымский футбольный союз (КФС) был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой КФС.