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11:48 (мск), источник: ТАСС

Блаттера и Платини оправдали по делу о коррупции

Прокуратора просила для бывшего президента ФИФА и экс-главы УЕФА 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: Reuters

ТАСС, 8 июля. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер и бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини оправданы по делу о мошенничестве и коррупции. Об этом в пятницу сообщило агентство AFP.

Федеральный уголовный суд Швейцарии не удовлетворил требование прокуратуры, которая запросила для бывших функционеров 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно.

2 ноября 2021 года федеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения Блаттеру и Платини в связи с незаконной выплатой со стороны ФИФА 2 млн швейцарских франков (около $2,2 млн) в пользу Платини. Также они проходили по делу о мошенничестве, злоупотреблении доверием и недобросовестном управлении.

Источник: Reuters

С 1998 по 2002 год Платини работал консультантом Блаттера, который тогда занимал пост президента ФИФА. Ежегодно он получал вознаграждение в размере 300 тыс. швейцарских франков. В документе прокуратуры говорится, что «по прошествии более 8 лет после его деятельности в качестве консультанта он заявил о наличии задолженности в 2 млн франков». Отмечалось, что с помощью Блаттера соответствующие выплаты были произведены в начале 2011 года. Собранные федеральной прокуратурой доказательства усилили подозрение в том, что эта «выплата была произведена безосновательно». Прокуратура в этой связи пришла к заключению, что Блаттер и Платини совершили правонарушения.

Блаттеру 86 лет, он возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Швейцарец в 2015 году был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет по делу о переводе Платини 2 млн швейцарских франков. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до шести лет. В 2021 году Блаттера дисквалифицировали еще на 6 лет и 8 месяцев за различные нарушения кодекса этики ФИФА.

Платини 67 лет, в конце 2015 года француз, занимавший также должность вице-президента ФИФА, был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет, позднее апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до шести лет. После подачи чиновником апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) срок был сокращен до четырех лет.

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