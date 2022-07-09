«Шахтёр» намерен подать иск в ФИФА на € 50 млн

По данным источника, суть претензий из-за нового правила ФИФА, согласно которому легионеры имеют право приостанавливать свои контракты с украинскими клубами. Это является большой проблемой для клуба, поскольку «Шахтёр» приобрёл много игроков, которые теперь могут покинуть клуб.

«Шахтёр» хочет, чтобы ФИФА компенсировала клубу около € 50 млн. «Шахтёр» считает, что если ФИФА защищает футболистов, то должна также защищать и клубы. «Шахтёр» рассчитывает, что эта ситуация положительно завершится для клуба. Возможно, дело не будет доведено до суда, если стороны смогут достигнуть соглашения.