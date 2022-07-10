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09:33 (мск)

Где посмотреть финал Winline Медиалиги бесплатно

В воскресенье пройдет финал главной лиги блогерского футбола, Winline Медийной Футбольной Лиги.

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В решающем матче встретятся команды BASEMENT и 2DROTS, не потерпевшие по ходу турнира ни одного поражения.

Встреча пройдет в Москве на ВТБ-Арене и начнется в 19:00 мск.

Посмотреть матч бесплатно можно на официальном Youtube-канале лиги.

В этом сезоне в Медиалиге принимали участие 10 команд, составленных из звезд соцсетей и профессиональных и бывших профессиональных футболистов. Популярность некоторых матчей практически догнала игры российской премьер-лиги: полуфинал с участием 2DROTS и «На Спорте» в пиковый момент смотрели 122 тысячи человек.

Победитель турнира получит 5 миллионов рублей.

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