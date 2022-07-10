Где посмотреть финал Winline Медиалиги бесплатно

В решающем матче встретятся команды BASEMENT и 2DROTS, не потерпевшие по ходу турнира ни одного поражения.

Встреча пройдет в Москве на ВТБ-Арене и начнется в 19:00 мск.

В этом сезоне в Медиалиге принимали участие 10 команд, составленных из звезд соцсетей и профессиональных и бывших профессиональных футболистов. Популярность некоторых матчей практически догнала игры российской премьер-лиги: полуфинал с участием 2DROTS и «На Спорте» в пиковый момент смотрели 122 тысячи человек.