«Минск» не удержал победу над БАТЭ в матче чемпионата Беларуси
Футболисты «Ммнска» не смогли удержать победу над борисовским БАТЭ в домашнем поединке 14-го тура чемпионата Беларуси.
9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» не смогли удержать победу над борисовским БАТЭ в домашнем поединке 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме на поле столичного стадиона «Трактор» минчане дважды поразили ворота лидера первенства — на 11-й минуте счет открыл Егор Богомольский, а потом отличился Антон Шрамченко. После перерыва борисовчане много атаковали и сумели уйти от поражения, благодаря точным ударам Ильи Василевича и Неманьи Милича — ничья 2:2.
Минский «Энергетик-БГУ» у себя дома сыграл вничью с «Гомелем» — 0:0.
Результаты других игр: «Славия» (Мозырь) — «Белшина» (Бобруйск) — 2:0, «Ислочь» (Минский район) — «Витебск» — 2:0.
Завтра состоятся еще две встречи: «Арсенал» (Дзержинск) — «Днепр» (Могилев), «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Матчи «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк» и «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Минск) перенесены.
Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 29 очков (14 матчей), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 28 (14), «Динамо» (Минск) — 25 (13), «Ислочь» (Минский район) — 25 (14), «Минск» — 23 (14), «Гомель» — 22 (14), «Шахтер» (Солигорск) — 21 (12), «Славия» — 20 (13), «Неман» (Гродно) — 18 (13), «Белшина» (Бобруйск) — 17 (14), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 17 (13), «Слуцк» — 15 (13), «Витебск» — 10 (14), «Арсенал» (Дзержинск) — 7 (13), «Динамо» (Брест) — 7 (13), «Днепр» (Могилев) — 6 (13).
Список лучших бомбардиров возглавляет форвард «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 14 мячей.