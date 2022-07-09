«Минск» не удержал победу над БАТЭ в матче чемпионата Беларуси

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» не смогли удержать победу над борисовским БАТЭ в домашнем поединке 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В первом тайме на поле столичного стадиона «Трактор» минчане дважды поразили ворота лидера первенства — на 11-й минуте счет открыл Егор Богомольский, а потом отличился Антон Шрамченко. После перерыва борисовчане много атаковали и сумели уйти от поражения, благодаря точным ударам Ильи Василевича и Неманьи Милича — ничья 2:2.