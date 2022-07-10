«Кайрат» начал защиту титула Кубка Казахстана с победы над «Ордабасы»

Обе команды решили выпустить на поле почти основные составы, у хозяев в старте оказались и Хосе Канте с Жоао Пауло.

Поединок проходил с небольшим преимуществом хозяев поля, они смогли выиграть первый тайм благодаря голу Жоао Пауло — 1:0. На старте второго увеличил разрыв молодой Адилет Садыбеков, который перешел в «Кайрат» из закрывшегося «Кайрата-Москва» — 2:0.