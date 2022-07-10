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10:54 (мск), источник: Sputnik.kz

«Кайрат» начал защиту титула Кубка Казахстана с победы над «Ордабасы»

НУР-СУЛТАН, 10 июл — Sputnik. В первом туре группового этапа Кубка Казахстана «Кайрат» обыграл «Ордабасы» со счетом 2:0.

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Обе команды решили выпустить на поле почти основные составы, у хозяев в старте оказались и Хосе Канте с Жоао Пауло.

Поединок проходил с небольшим преимуществом хозяев поля, они смогли выиграть первый тайм благодаря голу Жоао Пауло — 1:0. На старте второго увеличил разрыв молодой Адилет Садыбеков, который перешел в «Кайрат» из закрывшегося «Кайрата-Москва» — 2:0.

Помимо «Кайрата» и «Ордабасы» в группе А выступают «Атырау» и «Аксу». Вчера в Павлодаре «нефтяники» сумели одержать победу с минимальным счетом 1:0. «Кайрат» же следующий матч проведет также в рамках Кубка Казахстана — 15 июля на выезде против «Атырау».

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