«Кайрат» начал защиту титула Кубка Казахстана с победы над «Ордабасы»
НУР-СУЛТАН, 10 июл — Sputnik. В первом туре группового этапа Кубка Казахстана «Кайрат» обыграл «Ордабасы» со счетом 2:0.
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НУР-СУЛТАН, 10 июл — Sputnik. В первом туре группового этапа Кубка Казахстана «Кайрат» обыграл «Ордабасы» со счетом 2:0.
Обе команды решили выпустить на поле почти основные составы, у хозяев в старте оказались и Хосе Канте с Жоао Пауло.
Поединок проходил с небольшим преимуществом хозяев поля, они смогли выиграть первый тайм благодаря голу Жоао Пауло — 1:0. На старте второго увеличил разрыв молодой Адилет Садыбеков, который перешел в «Кайрат» из закрывшегося «Кайрата-Москва» — 2:0.
Помимо «Кайрата» и «Ордабасы» в группе А выступают «Атырау» и «Аксу». Вчера в Павлодаре «нефтяники» сумели одержать победу с минимальным счетом 1:0. «Кайрат» же следующий матч проведет также в рамках Кубка Казахстана — 15 июля на выезде против «Атырау».