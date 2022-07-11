Де Дзерби покинул пост главного тренера донецкого «Шахтера»
Итальянец Роберто Де Дзерби покинул пост главного тренера украинского «Шахтера» по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Шахтер Д
Итальянец Роберто Де Дзерби покинул пост главного тренера украинского «Шахтера» по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Сообщается, что вместе с Де Дзерби клуб покидает весь его итальянский тренерский штаб, в который входили еще семь специалистов.
Итальянец возглавлял «Шахтер» с мая 2021 года, под руководством специалиста команда одержала 20 побед в 30 матчах, завоевала Суперкубок Украины и пробилась в групповой этап Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Де Дзерби и его тренерский штаб покинули Киев на поезде в конце февраля.