Де Дзерби покинул пост главного тренера донецкого «Шахтера»

Сообщается, что вместе с Де Дзерби клуб покидает весь его итальянский тренерский штаб, в который входили еще семь специалистов.

Итальянец возглавлял «Шахтер» с мая 2021 года, под руководством специалиста команда одержала 20 побед в 30 матчах, завоевала Суперкубок Украины и пробилась в групповой этап Лиги чемпионов.