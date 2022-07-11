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12:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Де Дзерби покинул пост главного тренера донецкого «Шахтера»

Итальянец Роберто Де Дзерби покинул пост главного тренера украинского «Шахтера» по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Шахтер Д
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Источник: AP 2022

Сообщается, что вместе с Де Дзерби клуб покидает весь его итальянский тренерский штаб, в который входили еще семь специалистов.

Итальянец возглавлял «Шахтер» с мая 2021 года, под руководством специалиста команда одержала 20 побед в 30 матчах, завоевала Суперкубок Украины и пробилась в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби и его тренерский штаб покинули Киев на поезде в конце февраля.

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