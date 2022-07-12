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11:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Абхазия предложила создать футбольный турнир для Крыма, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и Абхазии

Председатель Государственного комитета по делам молодёжи и спорта Республики Абхазия Джемал Губаз во время визита в ДНР выступил с предложением о создании футбольного турнира — «Чемпионата Содружества».

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Источник: РИА "Новости"

«В турнире смогут быть задействованы команды Крыма, Абхазии, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья и других регионов, пожелавших в нём участвовать. В качестве формата проведения Кубка Губаз предложил взять за основу первенство Национальной студенческой футбольной лиги России, где участники собираются в одном городе и играют несколько матчей подряд.

Эта идея нашла поддержку со стороны президента Футбольного союза ДНР Павла Давыденко и генерального директора общественной организации “Республиканский Луганский футбольный союз” Юрия Малыгина. По итогам совещания заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов дал поручение создать рабочую группу, которая займётся тщательной проработкой этого вопроса.

По словам Юрия Ветохи, этот турнир мог бы дать новый виток развития футбола на этих территориях», — говорится на официальном сайте Академии футбола Крыма.

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