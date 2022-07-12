Месут Озил покинул «Фенербахче»

По сведениям источника, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

С апреля этого года футболист был исключён из основного состава команды и не принимал участия в официальных матчах клуба.

В сезоне-2021/2022 Озил принял участие в 26 матчах во всех турнирах за «Фенербахче», в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.