Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»

Срок контракта с 35-летним футболистом не уточняется. В ближайшее время он присоединится к команде, которая проходит предсезонную подготовку.

«С нетерпением жду, когда начну играть за “Мельбурн”, мне интересент этот вызов. Судя по тому, что я видел, эта команда лучшая в лиге, а фанаты делают атмосферу на трибунах не хуже, чем в Европе», — приводит официальный сайт «Мельбурна» слова Нани.