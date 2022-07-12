Южнокорейский «Сеул» объявил о переходе российского футболиста
Российский нападающий Станислав Ильюченко продолжит карьеру в «Сеуле», который является шестикратным чемпионом Южной Кореи.
Российский нападающий Станислав Ильюченко продолжит карьеру в «Сеуле», который является шестикратным чемпионом Южной Кореи.
Контракт 31-летнего российского футболиста, родившегося в селе Яшалта (Калмыкия), рассчитан до конца 2023 года с возможностью продления еще на год.
Профессиональную карьеру начинал в Германии. В Южной Корее выступал за клубы «Пхохан Стилерс» и «Чонбук Хендэ Моторс», с которым стал чемпионом страны в 2021 году.
В составе «Чонбука» Ильюченко забил 23 мяча в 66 матчах, а в 48 играх за «Пхохан Стилерс» он отличился 31 раз.