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12:09 (мск), источник: Sport24

Южнокорейский «Сеул» объявил о переходе российского футболиста

Российский нападающий Станислав Ильюченко продолжит карьеру в «Сеуле», который является шестикратным чемпионом Южной Кореи.

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Источник: ФК "Сеул"

Контракт 31-летнего российского футболиста, родившегося в селе Яшалта (Калмыкия), рассчитан до конца 2023 года с возможностью продления еще на год.

Профессиональную карьеру начинал в Германии. В Южной Корее выступал за клубы «Пхохан Стилерс» и «Чонбук Хендэ Моторс», с которым стал чемпионом страны в 2021 году.

В составе «Чонбука» Ильюченко забил 23 мяча в 66 матчах, а в 48 играх за «Пхохан Стилерс» он отличился 31 раз.

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