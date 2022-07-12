Самый ужасный промах в истории футбола. Мяч уже катился в ворота по ленточке, а потом случилось удивительное

Такого вы не видели очень давно: вингер канадского клуба «Вэлорс Уильям Акио попал во все сводки новостей с абсолютно чудовищным промахом в матче против “Галифакс Уондерерс”.

Хотя к ЭТОМУ как-то даже неловко применять обыденное слово «промах». Эпизод развивался следующим образом: партнер Акио по «Вэлору» Алессандро Риджи проткнул мяч в ворота — и тот спокойно закатывался себе в сетку. Но Акио зачем-то побежал за мячом и выбил его с ленточки!

Достаточно обрезать атаку, оставив от нее последнюю фазу, и у зрителя сложится полное впечатление, что это орудовал защитник, а не нападающий:

Но нет, это и правда был нападающий: ниже можно посмотреть момент целиком. Верите, что Акио сделал это случайно? Или захотел прославиться, хотя бы таким странным образом?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QpH3r1mHiPQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Уильям — юноша непростой судьбы. Он родился в Кении, в лагере беженцев из Южного Судана. Его родители бежали из еще единого Судана во время второй гражданской войны, а позже смогли перебраться в Канаду. Там семья обосновалась в Калгари: отец устроился лесорубом, а мать — горничной.

«Мои родители все время рассказывают нам о том, как мы буквально вышли из бездны, так что извлекайте максимум пользы из каждой возможности, которая вам предоставляется. Я стараюсь не жаловаться на многие вещи. Я чувствую, что, когда мне становится тяжело, я думаю о своих родителях и о том, через что они прошли. Это дает мне уверенность, что все будет хорошо. Я просто должен держать голову высоко», — говорит 23-летний Акио.

Так что этот чудовищный промах его вряд ли сильно опечалит. Тем более, в рейтинге самых ужасных фейлов в истории футбола Акио обошел (согласны ведь, что обошел?) легендарного Эрика Шупо-Мотинга — а это дорогого стоит!