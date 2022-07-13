Уэйн Руни возглавил американский футбольный клуб
Бывший главный тренер английского «Дерби Каунти» Уэйн Руни возглавил американский «Ди Си Юнайтед», сообщается на сайте клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Манчестер Юнайтед
Англия
Бывший главный тренер английского «Дерби Каунти» Уэйн Руни возглавил американский «Ди Си Юнайтед», сообщается на сайте клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
24 июня Руни подал в отставку с должности главного тренера «Дерби Каунти», которым руководил с августа 2020 года.
В качестве игрока он выступал за «Ди Си Юнайтед» с 2018 по 2020 годы.
Руни 36 лет, он руководил «Дерби Каунти» с августа 2020 года, в том числе выполнял функции играющего тренера. Будучи игроком он также представлял английские «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Руни является лучшим бомбардиром в истории манкунианцев и сборной Англии.