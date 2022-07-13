Уэйн Руни возглавил американский футбольный клуб

24 июня Руни подал в отставку с должности главного тренера «Дерби Каунти», которым руководил с августа 2020 года.

В качестве игрока он выступал за «Ди Си Юнайтед» с 2018 по 2020 годы.

Руни 36 лет, он руководил «Дерби Каунти» с августа 2020 года, в том числе выполнял функции играющего тренера. Будучи игроком он также представлял английские «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Руни является лучшим бомбардиром в истории манкунианцев и сборной Англии.