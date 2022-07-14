«Шахтер» назвал имя нового главного тренера
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Хорват Игор Йовичевич назначен на пост главного тренера донецкого «Шахтера», сообщается на сайте украинского футбольного клуба.
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Хорват Игор Йовичевич назначен на пост главного тренера донецкого «Шахтера», сообщается на сайте украинского футбольного клуба.
Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано на два года. Йовичевич стал 35-м главным тренером в истории «Шахтера». Он сменил итальянца Роберто Де Дзерби, покинувшего пост 11 июля.
Ранее Йовичевич тренировал украинские «Днепр-1» и «Карпаты», загребское «Динамо», словенский «Целе». В качестве тренера он провел 92 матча в чемпионате и Кубке Украины.