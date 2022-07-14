Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Лиепая
Гиляни
Футбол. Еврокубки
18:00
Академия Пандев
Лехия
Футбол. Еврокубки
18:00
Европа
Викингур Л
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат Е
Шкендия
Футбол. Еврокубки
19:00
Пайде
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
19:00
Милсами
Паневежис
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис К
Ружомберок
Футбол. Еврокубки
19:00
Тузла Сити
Тре Пенне
Футбол. Еврокубки
19:00
СИК
Флора
Футбол. Еврокубки
20:00
Дила
КуПС
Футбол. Еврокубки
20:00
Атлетик Э
Гзира Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:00
Б-36
Борац Б-Л
Футбол. Еврокубки
20:00
Петрокуб
Флориана
Футбол. Еврокубки
20:00
Рига
Дерри Сити
Футбол. Еврокубки
20:15
Ньютаун
ХБ Торсхавн
Футбол. Еврокубки
20:30
Дифферданж
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
21:00
Хамрун Спартанс
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
21:00
Мура
Сфынтул Георге
Футбол. Еврокубки
21:00
Лапи
Будучност
Футбол. Еврокубки
21:00
Слайго Роверс
Бала Таун
Футбол. Еврокубки
21:00
Партизани
Сабуртало
Футбол. Еврокубки
21:15
КР Рейкьявик
Погонь
Футбол. Еврокубки
21:45
Ларн
Сент-Джозефс
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Фиори
Фола
Футбол. Еврокубки
21:45
Дечич
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
22:00
Искра Д
Лачи
Футбол. Еврокубки
22:00
Клифтонвилл
ДАК
Футбол. Еврокубки
22:00
Крусейдерс
Мэгпайс
Футбол. Еврокубки
22:15
Брейдаблик
УЭ Санта-Колома
Все события
Футбол. Украина. Премьер-лига. Последние результаты
2021
Динамо К
Заря Лг
11
2021
Черноморец Од
Металлист 1925
21
2021
Колос К
Минай
21
2021
Александрия
Шахтер Д
12
2021
Верес
Рух
11
2021
Львов
Ворскла
11
2021
Ингулец
Десна
21
2021
Мариуполь
Днепр-1
03
Футбол. Украина. Премьер-лига. Все результаты
11:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Шахтер» назвал имя нового главного тренера

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Хорват Игор Йовичевич назначен на пост главного тренера донецкого «Шахтера», сообщается на сайте украинского футбольного клуба.

Шахтер ДЧемпионат Украины: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано на два года. Йовичевич стал 35-м главным тренером в истории «Шахтера». Он сменил итальянца Роберто Де Дзерби, покинувшего пост 11 июля.

Ранее Йовичевич тренировал украинские «Днепр-1» и «Карпаты», загребское «Динамо», словенский «Целе». В качестве тренера он провел 92 матча в чемпионате и Кубке Украины.

 Золотой мальчик футбола 'заткнул' Месси на глазах всего мира. А потом исчез
Как русские хоккеисты 'грабят' Америку
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь