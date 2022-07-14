Месут Озил стал игроком «Истанбул Башакшехир»

Немецкий полузащитник пополнил состав команды на правах свободного агента, ранее он выступал за «Фенербахче».

Сообщается, что стороны подписали соглашение на два года по схеме «1+1».

В сезоне-2021/2022 Озил принял участие в 26 матчах во всех турнирах за «Фенербахче», в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. За свою многолетнюю карьеру полузащитник успел поиграть за немецкий «Шальке-04», лондонский «Арсенал», мадридский «Реал» и другие клубы.