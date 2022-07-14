Про Дэвида Бекхэма снимут документальный сериал
Netflix выпустит документальный сериал о Дэвиде Бекхэме.
Netflix выпустит документальный сериал о Дэвиде Бекхэме.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Экс-футболист «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм станет героем документального мини-сериала, информирует Hollywood Reporter.
Помимо рассказа о восхождении бывшего капитана «трех львов» и его главных триумфах, режиссер и исполнительный продюсер проекта Фишер Стивенс планирует осветить любовные похождения футболиста, неоднократно приводившие к громким скандалам.
О дата выходе выхода сериала пока не сообщается.
Отметим, что Бекхэм завершил профессиональную карьеру в 2013 году. Полузащитник успел поиграть в «МЮ», «Престон Норт Энде», «Реале», «Милане», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен». В его активе победа в Лиге чемпионов сезона-1998/99, а также шесть золотых медалей чемпионата Англии.