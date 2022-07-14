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18:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Про Дэвида Бекхэма снимут документальный сериал

Netflix выпустит документальный сериал о Дэвиде Бекхэме.

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Источник: AP 2022

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Экс-футболист «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм станет героем документального мини-сериала, информирует Hollywood Reporter.

Помимо рассказа о восхождении бывшего капитана «трех львов» и его главных триумфах, режиссер и исполнительный продюсер проекта Фишер Стивенс планирует осветить любовные похождения футболиста, неоднократно приводившие к громким скандалам.

О дата выходе выхода сериала пока не сообщается.

Отметим, что Бекхэм завершил профессиональную карьеру в 2013 году. Полузащитник успел поиграть в «МЮ», «Престон Норт Энде», «Реале», «Милане», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен». В его активе победа в Лиге чемпионов сезона-1998/99, а также шесть золотых медалей чемпионата Англии.

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