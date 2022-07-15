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11:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Нигерийские команды откровенно «спалились» на договорном матче в серии пенальти. Видео

В Нигерии разгорелся новый футбольный скандал — команды «Ремо Старс» и «Иджебу Юнайтед» подозреваются в проведении договорного матча.

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«Ремо Старс» и «Иджебу Юнайтед» встретились в финале Кубка Нигерии штата Огун 2022 года. Основное время матча завершилось со счётом 0:0, а во время серии пенальти стало понятно — что-то здесь не чисто. Сначала вратарь одной из команд просто стоял на месте во время удара с «точки» от соперника. А позже бьющий этой же команды ударил таким образом, что мяч вылетел за боковую линию поля. После этого промаха футболист схватился за голову, наигранно изображая отчаяние.

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Ролик комичного нигерийского «договорняка» стал вирусным в соцсетях. Однако есть и те, кто предполагает, что дело тут вовсе не в договорном матче, а в низком уровне нигерийского футбола.

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