Нигерийские команды откровенно «спалились» на договорном матче в серии пенальти. Видео

«Ремо Старс» и «Иджебу Юнайтед» встретились в финале Кубка Нигерии штата Огун 2022 года. Основное время матча завершилось со счётом 0:0, а во время серии пенальти стало понятно — что-то здесь не чисто. Сначала вратарь одной из команд просто стоял на месте во время удара с «точки» от соперника. А позже бьющий этой же команды ударил таким образом, что мяч вылетел за боковую линию поля. После этого промаха футболист схватился за голову, наигранно изображая отчаяние.