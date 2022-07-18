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16:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинский «Шахтер» потребует 50 миллионов евро от ФИФА

Украинский футбольный клуб «Шахтер» подаст заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием к Международной федерации футбола (ФИФА) о выплате 50 млн евро, сообщает The Athletic.

Шахтер
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Источник: РИА "Новости"

Ранее ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков до июня 2023 года, в связи с чем ряд легионеров покинули команды Российской премьер-лиги (РПЛ). Аналогичная мера предусматривается и по отношению к украинским клубам из-за ситуации в стране.

— Мы почти договорились по контрактам и все согласовали, но когда ФИФА приняла это решение, то «Фулхэм» прислал нам электронное письмо, в котором говорилось, что из-за решения ФИФА отзывает свои документы, условия и возьмет этого игрока (Манора Соломона) бесплатно. Мы совершенно ничего не можем сделать, чтобы остановить это. Он подписал с ними контракт и является игроком «Фулхэма», — цитирует генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина The Athletic.

— Как можно было дать мне неделю, чтобы закрыть сделки по 14 легионерам? Когда имеешь дело с клубами, игроками и агентами, то технически и физически невозможно сделать все это за неделю. Это очень нелепое решение, но когда ФИФА приняла решение, в течение двух дней мы потеряли прямые сделки на сумму как минимум в 26 млн евро. Они приняли решение, а все клубы сказали: «Большое спасибо, ФИФА нам помогает, мы берем этих игроков бесплатно», — добавил Палкин.

До начала спецоперации в «Шахтере» было 14 легионеров. В связи с событиями в стране, клуб намеревался продать некоторых игроков и вел переговоры по четырем трансферам. В связи с разрешением ФИФА о приостановлении контрактов, сделки по игрокам сорвались, а клуб недополучил около 50 млн евро и обратился в CAS с требованием к ФИФА возместить данную сумму.

Помимо возмещения ущерба, «Шахтер» в своем иске потребовал отменить решение ФИФА. В их заявке также содержится просьба к ФИФА покрыть все расходы, связанные с судебным разбирательством, в дополнение к судебным издержкам «Шахтера». Также клуб запросил отсрочку на 10 дней для оплаты госпошлины CAS, так как Национальный банк Украины приостановил платежи за границу, для этого требуется специальное разрешение.

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