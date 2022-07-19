Защитник «Рубина» будет играть в Европе, Роналду может вернуться в Испанию. Трансферы и слухи дня

Что в России

Шиманьски близок к уходу из «Динамо»

Об этом сообщил журналист Томаш Влодарчик в своих социальных сетях. По данным источника, «Фейеноорд» арендует польского хавбека на один сезон с правом выкупа. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально. Напомним, что 21 июня ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами из-за событий на Украине.

На полузащитника «Рубина» претендуют клубы из Европы

По информации журналиста Фабрицио Романо, Оливера Абильдгора хотят заполучить «Ноттингем Форест», «Вердер» и «Сампдория». Сообщается, что хавбек может приостановить свой контракт с казанцами. В минувшем сезоне Абильдгор провел 20 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

ЦСКА договорился о переходе Мойзеса

Об этом сообщил в твиттере бразильский журналист Кристиано Силва. Армейцы арендуют 27-летнего Мойзеса до конца 2023 года, к этому времени закончится его контракт с «Интернасьоналом». Бразильский клуб получит почти 2 млн евро.

Ранее сам футболист, выступающий на позиции левого защитника, подтвердил, что у него есть предложение от ЦСКА. В 2022 году Мойзес принял участие в 18 матчах команды, забил два гола, сделал две голевых передачи и заработал восемь желтых карточек.

«Рубин» объявил о переходе Тальби в «Лорьян“

Клубы достигли договоренности о переходе защитника Монтассара Тальби. Пресс-служба казанцев сообщила, что речь идет о полноценном трансфере 24-летнего футболиста сборной Туниса. Как сообщается на сайте, Тальби перешел из “Рубина” в “Лорьян” за 1,5 млн евро.

Что в Европе

Роналду может перейти в «Атлетико“

Нападающий “Манчестер Юнайтед”, желающий покинуть команду в межсезонье и не полетевший с ней в предсезонное турне, может вернуться в Мадрид, где он ранее выступал в составе “Реала”.

На этот раз Роналду может стать игроком «Атлетико». Как сообщает Diario AS, представители португальца уже провели переговоры с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне. В отчете отмечается, что аргентинский тренер высокого мнения о португальце и всегда считал его лучшим игроком в мире. Примечательно, что «Атлетико» в прошлом часто страдал от голов Роналду: португалец забил «матрасникам» 25 голов в 35 матчах против них.

Златан продлил контракт с «Миланом»

Об этом сообщила пресс-служба россонери. 40-летний Ибрагимович продолжит выступать за «Милан» под номером «11». Его новый контракт действует до лета 2023 года. Златан провел за «Милан» 158 матчей, забил 92 гола и отдал 35 результативных передач.

«Арсенал» и «Манчестер Сити» согласовали трансфер Зинченко

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Арсенал» и «Манчестер Сити» полностью согласовали переход украинского полузащитника «горожан» Александра Зинченко.

Сумма трансфера составит 30 млн фунтов. Лондонский клуб также согласовал условия личного контракта с украинцем. Соглашение будет рассчитано на четыре года. В сезоне-2021/22 Зинченко провел за «горожан» 28 матчей во всех турнирах и отдал 5 результативных передач.

Левандовски прибыл в расположение «Барсы»

Польский форвард присоединился к «Барселоне» в клубном турне по США. Об этом сообщила пресс-служба, опубликовавшая в твиттере короткое видео из Майами с 33-летним футболистом.

«Я очень рад присоединиться к “Барселоне”. Вперед, “Барса”, — сказал Левандовски на видео, где он одет в тренировочный костюм с эмблемой каталонцев.

Свою первую тренировку с новой командой Роберт проведет в понедельник, 18 июля. Занятие будет открытым для болельщиков. Предварительно Левандовски пройдет медицинское обследование. Ранее стало известно, что поляк заключит с «Барселоной» контракт до июня 2025 года с опцией продления еще на сезон. По соглашению поляк будет зарабатывать около 9 млн евро в год.

Дибала одной ногой в «Роме»

Нападающий Пауло Дибала, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Роме». Как утверждает Sky in Italy, форвард дал устное согласие на переход в римский клуб.

Главный тренер «волков» Жозе Моуринью лично пообщался по телефону с бывшим игроком «Ювентуса», после чего тот дал свое согласие. Ранее стало известно, что Дибала планирует получать в новой команде €6 млн за сезон.