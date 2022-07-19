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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
14:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» заработал почти 100 миллионов на трансфере капитана

Стали известны финансовые детали трансфера капитана алматинского «Кайрата» Рикарду Алвеша в иранский «Трактор», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По информации Transfermarkt, иранский клуб заплатил «Кайрату» 200 тысяч евро, что составляет около 98 миллионов тенге. При этом трансферная стоимость игрока составляет 800 тысяч евро.

Напомним, Алвеш выступал за «Кайрат» с лета 2021-го, а его контракт был рассчитан до конца 2022 года. За это время португалец принял участие в 36 играх, забил три гола и отдал 15 голевых передач. В составе «Кайрата» он сыграл в групповом этапе Лиги конференций, а также выиграл Кубок Казахстана 2021 года.

Главным тренером «Трактора» является Курбан Бердыев, который до этого тренировал «Кайрат».

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