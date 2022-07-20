Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:00
Ботев Пл
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
21:00
Викингур Л
ДАК
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо К
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Шериф
Футбол. Еврокубки
22:00
Сутьеска
Клаксвик
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
12.07
Шахтер Кг
Аксу
42
12.07
Туран
Актобе
02
4.07
Ордабасы
Каспий
41
3.07
Аксу
Кызыл-Жар
10
3.07
Астана
Мактаарал
40
3.07
Кайрат
Акжайык
20
2.07
Атырау
Тараз
00
2.07
Шахтер Кг
Актобе
23
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
14:19 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана получил дисквалификацию

Полузащитник павлодарского «Аксу» Еркебулан Тунгышбаев дисквалифицирован на три матча, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Аксу
КазахстанЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх

Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ по итогам матча Кубка Казахстана с «Ордабасы». В той игре Тунгышбаев получил прямую красную карточку в первом тайме.

«За грубую игру с использованием чрезмерной силы без возможности сыграть в мяч, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента, игрока команды “АксуТунгышбаева Е. дисквалифицировать на три матча. Срок дисквалификации считать с 18 июля 2022 года», — говорится в постановлении.

Во время загрузки произошла ошибка.
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь