Клуб КПЛ оштрафовали за отсутствие ворот

На нем были приняты следующие решения:

«Астана» — «Шахтер»

За нарушение пункта 4.39 Регламента розыгрыша Olimpbet-Кубка РК по футболу сезона 2022 года, выразившееся в нахождении в технической зоне постороннего лица (Уразбахтин), в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента на ФК «Шахтер» наложить штраф в размере 40 МРП. ФК «Шахтер» уплатить штраф до 19 августа 2022 года.

«Атырау» — «Кайрат“

За лишение соперника явной возможности забить гол, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды “Кайрат” Устименко Д. дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 16 июля 2022 года.

«Туран» — «Жетысу“

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в нецензурных выражениях в адрес главного судьи матча, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК “Туран” наложить штраф в размере 100 МРП. ФК “Туран” уплатить штраф до 19 августа 2022 года включительно.