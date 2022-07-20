Клуб КПЛ оштрафовали за отсутствие ворот
Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ по итогам матчей Кубка Казахстана по футболу, сообщает пресс-служба федерации.
Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ по итогам матчей Кубка Казахстана по футболу, сообщает пресс-служба федерации.
На нем были приняты следующие решения:
«Астана» — «Шахтер»
За нарушение пункта 4.39 Регламента розыгрыша Olimpbet-Кубка РК по футболу сезона 2022 года, выразившееся в нахождении в технической зоне постороннего лица (Уразбахтин), в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента на ФК «Шахтер» наложить штраф в размере 40 МРП. ФК «Шахтер» уплатить штраф до 19 августа 2022 года.
«Атырау» — «Кайрат“
За лишение соперника явной возможности забить гол, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды “Кайрат” Устименко Д. дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 16 июля 2022 года.
«Туран» — «Жетысу“
За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в нецензурных выражениях в адрес главного судьи матча, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК “Туран” наложить штраф в размере 100 МРП. ФК “Туран” уплатить штраф до 19 августа 2022 года включительно.
За нарушение подпункта 8.4.3. пункта 8.4 Регламента розыгрыша Olimpbet-Кубка РК по футболу сезона 2022 года, выразившееся в отсутствии запасных ворот, в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента на ФК «Туран» наложить штраф в размере 20 МРП. ФК «Туран» уплатить штраф до 19 августа 2022 года включительно.