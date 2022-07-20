Лучшим игроком 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу признан Егор Богомольский

В гостевом поединке с «Гомелем» 22-летний нападающий «Минска» дважды поразил ворота соперников и помог своей команде победить с крупным счетом 3:0. После этой виктории минчане набрали 26 очков и поднялись на четвертую позицию в турнирной таблице национального первенства.