Лучшим игроком 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу признан Егор Богомольский
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Егор Богомольский признан лучшим игроком 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Егор Богомольский признан лучшим игроком 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В гостевом поединке с «Гомелем» 22-летний нападающий «Минска» дважды поразил ворота соперников и помог своей команде победить с крупным счетом 3:0. После этой виктории минчане набрали 26 очков и поднялись на четвертую позицию в турнирной таблице национального первенства.
Автором самого красивого гола прошедшего тура признан 26-летний полузащитник мозырской «Славии» Юрий Ловец. На исходе получаса встречи в Могилеве с местным «Днепром» он эффектным ударом с 20 м открыл счет, и в итоге гости выиграли с результатом 3:1.
Турнирное положение сейчас таково:
Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 14 мячей.
В 16-м туре встречаются: