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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
14:10 (мск), источник: БЕЛТА

Лучшим игроком 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу признан Егор Богомольский

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Егор Богомольский признан лучшим игроком 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

МинскЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В гостевом поединке с «Гомелем» 22-летний нападающий «Минска» дважды поразил ворота соперников и помог своей команде победить с крупным счетом 3:0. После этой виктории минчане набрали 26 очков и поднялись на четвертую позицию в турнирной таблице национального первенства.

Автором самого красивого гола прошедшего тура признан 26-летний полузащитник мозырской «Славии» Юрий Ловец. На исходе получаса встречи в Могилеве с местным «Днепром» он эффектным ударом с 20 м открыл счет, и в итоге гости выиграли с результатом 3:1.

Турнирное положение сейчас таково:

  • БАТЭ — 29 очков (15 матчей),
  • «Ислочь» (Минский район) — 28 (15),
  • «Энергетик-БГУ» (Минск) — 28 (14),
  • «Минск» — 26 (15),
  • «Динамо» (Минск) — 25 (13),
  • «Шахтер» (Солигорск) — 24 (13),
  • «Славия» — 23 (14),
  • «Гомель» — 22 (15),
  • «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 20 (15),
  • «Неман» (Гродно) — 19 (14),
  • «Слуцк» — 18 (14),
  • «Белшина» (Бобруйск) — 17 (15),
  • «Арсенал» (Дзержинск) — 13 (15),
  • «Витебск» — 11 (15),
  • «Динамо» (Брест) — 7 (15),
  • «Днепр» (Могилев) — 6 (15).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 14 мячей.

В 16-м туре встречаются:

  • «Торпедо-БелАЗ» — «Неман»,
  • «Гомель» — «Арсенал»,
  • «Шахтер» — «Динамо» (Брест),
  • «Витебск» — «Энергетик-БГУ»,
  • БАТЭ — «Славия»,
  • «Слуцк» — «Ислочь»,
  • «Динамо» (Минск) — «Минск»,
  • «Днепр» — «Белшина».

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