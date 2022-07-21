Гендиректор «Шахтера»: ФИФА украла наших игроков. Они просто убивают нас

«Если вы украли наших игроков в соответствии с вашим правилом, вы должны сказать: “Хорошо, в этом случае у вас сложная ситуация, поэтому вам не нужно платить долги клубам”. Они украли наших игроков. Что нам делать? Они просто убивают нас.



Никто не обращал внимания, никто нас не спрашивал. Эта ситуация дала агентам больше власти и сделала их намного богаче, чем раньше. Я слышал от ФИФА, что они пытаются обеспечить какую-то безопасность для иностранных игроков. Спустя неделю после начала ситуации на Украине все иностранные игроки были в безопасности. Никто не заставлял иностранных игроков возвращаться.



Я вёл переговоры со всеми ими. Их можно было отдавать в аренду и продавать, все были довольны, даже агенты были довольны. Но ФИФА вторглась в нашу финансовую систему и всё разрушила», — приводит слова Палкина Sky Sports.