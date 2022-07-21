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19:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские клубы и сборную уберут из симулятора FIFA 23

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Компания Electronic Arts заявила, что в новой версии футбольного симулятора FIFA 23 не будет российских клубов и сборной.

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В марте текущего года EA удалила все российские и белорусские команды из FIFA 22, а также символику и стадионы.

«EA Sports солидарна с мнением наших партнеров из ФИФА и УЕФА. Мы не будем включать сборную России и российские клубы в FIFA 23», — заявили в компании.

В предыдущей версии симулятора Россию представляли «Спартак», ЦСКА и «Локомотив».

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