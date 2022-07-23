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19:35 (мск), источник: Московский комсомолец

Экс-защитник «Зенита» Ракицкий стал одноклубником Балотелли

Турецкий клуб «Адана Демирспор» объявил о подписании экс-защитника «Зенита» и сборной Украины Ярослава Ракицкого.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Клуб, за который выступает итальянский форвард Марио Балотелли, подписал с 32-летним футболистом однолетний контракт с опцией продления еще на один сезон. «Зенит» объявил об уходе Ракицкого 2 марта из-за тяжелой семейной ситуации у игрока.

Ракицкий перешел в «Зенит» из «Шахтера» в январе 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, провел 108 матчей, забил семь мячей и сделал 11 результативных передач.

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