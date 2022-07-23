Экс-защитник «Зенита» Ракицкий стал одноклубником Балотелли

Клуб, за который выступает итальянский форвард Марио Балотелли, подписал с 32-летним футболистом однолетний контракт с опцией продления еще на один сезон. «Зенит» объявил об уходе Ракицкого 2 марта из-за тяжелой семейной ситуации у игрока.