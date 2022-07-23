Экс-защитник «Зенита» Ракицкий стал одноклубником Балотелли
Турецкий клуб «Адана Демирспор» объявил о подписании экс-защитника «Зенита» и сборной Украины Ярослава Ракицкого.
Зенит
Турецкий клуб «Адана Демирспор» объявил о подписании экс-защитника «Зенита» и сборной Украины Ярослава Ракицкого.
Клуб, за который выступает итальянский форвард Марио Балотелли, подписал с 32-летним футболистом однолетний контракт с опцией продления еще на один сезон. «Зенит» объявил об уходе Ракицкого 2 марта из-за тяжелой семейной ситуации у игрока.
Ракицкий перешел в «Зенит» из «Шахтера» в январе 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, провел 108 матчей, забил семь мячей и сделал 11 результативных передач.