Дебютный гол Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Баварией» в товарищеском матче

ТАСС, 24 июля. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» победил германскую «Баварию» со счетом 1:0 в товарищеском матче, который прошел в Грин-Бей (штат Висконсин, США).

Гол в составе победителей забил Эрлинг Холанд (12-я минута). Из-за непогоды матч был прерван в первом тайме, позднее команды вернулись на поле.

Холанд провел первый матч за «Манчестер Сити», он был заменен в перерыве на Хулиана Альвареса. В предыдущей игре с «Америкой» (2:1) норвежский нападающий попал в заявку, но не выходил на поле.

10 мая английский клуб объявил о достижении договоренности с дортмундской «Боруссией» о переходе Холанда. 13 июня «Манчестер Сити» подписал контракт с нападающим до 2027 года. По данным портала transfermarkt, сумма трансфера 22-летнего игрока составила €60 млн.