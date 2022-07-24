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10:37 (мск), источник: ТАСС

Дебютный гол Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Баварией» в товарищеском матче

Встреча прошла в США и завершилась победой английского клуба со счетом 1:0.

Манчестер Сити
Бавария
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Источник: Reuters

ТАСС, 24 июля. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» победил германскую «Баварию» со счетом 1:0 в товарищеском матче, который прошел в Грин-Бей (штат Висконсин, США).

Гол в составе победителей забил Эрлинг Холанд (12-я минута). Из-за непогоды матч был прерван в первом тайме, позднее команды вернулись на поле.

Холанд провел первый матч за «Манчестер Сити», он был заменен в перерыве на Хулиана Альвареса. В предыдущей игре с «Америкой» (2:1) норвежский нападающий попал в заявку, но не выходил на поле.

10 мая английский клуб объявил о достижении договоренности с дортмундской «Боруссией» о переходе Холанда. 13 июня «Манчестер Сити» подписал контракт с нападающим до 2027 года. По данным портала transfermarkt, сумма трансфера 22-летнего игрока составила €60 млн.

«Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» в матче за Суперкубок Англии 30 июля на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере, а 7 августа встретится на выезде с «Вест Хэмом» в первом туре чемпионата Англии. «Бавария» 30 июля сыграет с «Лейпцигом» на поле соперника в матче за Суперкубок Германии, а 5 августа встретится в гостях с «Айнтрахтом» в первом туре чемпионата Германии.

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