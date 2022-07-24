Гол Жезуса помог «Арсеналу» разгромить «Челси» в товарищеском матче
Встреча завершилась со счетом 4:0.
ТАСС, 24 июля. Английский футбольный клуб «Арсенал» победил лондонский «Челси» со счетом 4:0 в товарищеском матче, который прошел в Орландо (штат Флорида, США).
Голы в составе победителей забили Габриэл Жезус (16-я минута), Мартин Эдегор (36), Букайо Сака (66) и Альберт Самби Локонга (90+3).
В составе «Арсенала» дебютировал украинский защитник Александр Зинченко, который перешел из английского «Манчестер Сити» 22 июля. По данным портала transfermarkt, сумма трансфера составила €35 млн. До перехода в «Манчестер Сити» Зинченко с зимы 2015 года по лето 2016 года выступал за «Уфу».
Габриэл Жезус забил четыре мяча за «Арсенал» в четырех товарищеских матчах. Бразильский нападающий перешел из «Манчестер Сити» 4 июля. По данным transfermarkt, сумма сделки составила €52,2 млн.
В следующем товарищеском матче «Арсенал» сыграет с испанской «Севильей» 30 июля, 5 августа лондонский клуб встретится в гостях с «Кристал Пэлас» в первом туре Английской премьер-лиги. «Челси» 29 июля проведет товарищескую игру против итальянского «Удинезе», а 6 августа встретится на выезде с «Эвертоном» в чемпионате Англии.