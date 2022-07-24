Первый гол Бэйла в MLS помог «Лос-Анджелесу» победить «Спортинг»

В составе победителей отличились Кристиан Аранго и Гарет Бэйл. Для валлийца этот мяч стал дебютным в MLS.

Также в старте «Лос-Анджелеса» вышел еще один новичок защитник Джорджо Кьеллини, который был заменен после перерыва.