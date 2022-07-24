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11:31 (мск), источник: Sport24

Первый гол Бэйла в MLS помог «Лос-Анджелесу» победить «Спортинг»

В ночь на 24 июня (мск) состоялся матч регулярного чемпионата MLS «Спортинг Канзас Сити» — «Лос-Анджелес». Встреча завершилась победой «Лос-Анджелеса» со счетом 2:0.

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Источник: соцсети

В составе победителей отличились Кристиан Аранго и Гарет Бэйл. Для валлийца этот мяч стал дебютным в MLS.

Также в старте «Лос-Анджелеса» вышел еще один новичок защитник Джорджо Кьеллини, который был заменен после перерыва.

В другом матче «Хьюстон Динамо» проиграл «Миннесоте Юнайтед» — 1:2.

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