Первый гол Бэйла в MLS помог «Лос-Анджелесу» победить «Спортинг»
В ночь на 24 июня (мск) состоялся матч регулярного чемпионата MLS «Спортинг Канзас Сити» — «Лос-Анджелес». Встреча завершилась победой «Лос-Анджелеса» со счетом 2:0.
В ночь на 24 июня (мск) состоялся матч регулярного чемпионата MLS «Спортинг Канзас Сити» — «Лос-Анджелес». Встреча завершилась победой «Лос-Анджелеса» со счетом 2:0.
В составе победителей отличились Кристиан Аранго и Гарет Бэйл. Для валлийца этот мяч стал дебютным в MLS.
Также в старте «Лос-Анджелеса» вышел еще один новичок защитник Джорджо Кьеллини, который был заменен после перерыва.
В другом матче «Хьюстон Динамо» проиграл «Миннесоте Юнайтед» — 1:2.