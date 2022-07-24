Последние из россиян. Ради кого стоит смотреть европейские чемпионаты

Не все они покинули свои клубы из-за напряженной политической обстановки. Кто-то, как Денис Черышев, не продлил контракт, другие, как Федор Чалов, вернулись из аренды в зарубежной команде. Некоторые же, как Александр Кокорин, с большой долей вероятности еще приедут в Россию до окончания трансферного окна. Однако болельщикам есть, за кем последить в Европе. И речь идет не только об Александре Головине и Алексее Миранчуке.

Александр Головин — «Монако»

Полузащитник «Монако» остается одним из двух главных российских футболистов в зарубежных чемпионатах. Экс-армеец начнет свой пятый сезон в чемпионате Франции, который во многом станет для него определяющим.

Предыдущая кампания для Головина получилась скомканной. В 27 матчах Лиги 1 россиянин забил три гола и отдал четыре результативных передачи, то и дело выпадая из основы из-за повреждений. В сезоне-2022/23 26-летему полузащитнику предстоит заново закрепиться в качестве ведущего полузащитника клуба и доказать свои притязания на переход в один из грандов европейского футбола.

Алексей Миранчук — «Аталанта»

Не так гладко идут дела и у Алексея Миранчука. За два сезона в Италии полузащитник не сумел закрепиться в качестве основного игрока команды Джанпьеро Гасперини. В предыдущем сезоне Серии А россиянин провел 19 матчей, в основном выходя на замену. Он отметился двумя голами и четырьмя ассистами.

Не очень ясно, удастся ли Миранчуку доказать свою состоятельность в «Аталанте». По словам Гасперини, игрока могут выставить на трансфер. Однако даже в этом случае россиянин, вероятно, не покинет итальянский чемпионат. В числе кандидатов на его приобретение СМИ называют «Рому» и «Болонью».

Андрей Лунев — «Байер»

Голкипер леверкузенского «Байера» — еще один представитель России в сильнейших европейских чемпионатах. В прошлом сезоне он переехал в Германию из «Зенита».

Пока 30-летний голкипер выполняет роль сменщика для финна Лукаша Градецки. В прошедшем сезоне он лишь по разу появился в чемпионате Германии и Лиге Европы.

Никита Иосифов — «Вильярреал»

В Испании продолжает прокладывать путь в основу «желтой субмарины» 21-летний Никита Иосифов. Экс-игрок «Локомотива» уехал в Европу прошлым летом, закрепился во второй команде «Виллярреала», успел дебютировать за основу в чемпионате и даже забил гол в первом круге Кубка Испании.

Полузащитник регулярно привлекается к тренировкам с первым составом. Главный тренер испанской команды Унаи Эмери хорошо отзывается о прогрессе россиянина. Никите остается лишь дождаться своего шанса.

Бонус

Россияне представлены и в менее «раскрученных» чемпионатах. В Норвегии продолжает зажигать голкипер Никита Хайкин, который выиграл две чемпионства подряд с «Будё-Глимт». Объявивший об окончании карьеры в сборной Федор Кудряшов начнет очередной сезон в чемпионате Турции в составе «Антальяспора».

Экс-вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин пошел на повышение в чемпионате Греции и будет выступать за «Панатинаикос». Также в Европе остаются полузащитник Владислав Левин («Словацко», Чехия), защитник Григорий Морозов («Целе», Словения), вратарь Иван Коновалов («Ливингстон», Шотландия) и ряд других футболистов.