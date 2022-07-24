Голевой дубль Подстрелова помог «Шахтеру» победить «Славию»

На 15-й минуте встречи в Мозыре Семен Шестиловский вывел хозяев вперед, но удержать прбеду «Славии» не удалось. Через 20 минут Дмитрий Подстрелов сравнял результат, сразу после перерыва он оформил голевой дубль, а на 61-й минуте Максим Скавыш забил третий мяч в ворота Даниила Сокола — 3:1 в пользу «Шахтера». После этого успеха подопечные Сергея Ташуева набрали 27 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице.