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21:22 (мск), источник: БЕЛТА

Голевой дубль Подстрелова помог «Шахтеру» победить «Славию»

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» одержали волевую викторию над мозырской «Славией» в перенесенном матче 13-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шахтер С
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Источник: БЕЛТА

На 15-й минуте встречи в Мозыре Семен Шестиловский вывел хозяев вперед, но удержать прбеду «Славии» не удалось. Через 20 минут Дмитрий Подстрелов сравнял результат, сразу после перерыва он оформил голевой дубль, а на 61-й минуте Максим Скавыш забил третий мяч в ворота Даниила Сокола — 3:1 в пользу «Шахтера». После этого успеха подопечные Сергея Ташуева набрали 27 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице.

Перенесенный прединок 14-го тура между «Шахтером» и «Слуцком» состоится 29 июля в Солигорске.

Положение в лидирующей группе белорусского первенства сейчас таково:

  • БАТЭ (Борисов) — 29 очков (15 матчей),
  • «Энергетик-БГУ» (Минск) — 28 (14),
  • «Ислочь» (Минский район) — 28 (15),
  • «Шахтер» (Солигорск) — 27 (14),
  • «Минск» — 26 (15).

Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 14 мячей.

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