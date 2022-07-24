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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
21:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» одержал третью победу подряд и вышел в лидеры Кубка Казахстана

Алматинский «Кайрат» одержал победу над павлодарским «Аксу» в третьем туре группового этапа Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Матч прошел на Центральном стадионе в Алматы и завершился со счетом 3:2. На 38-й минуте нападающий «Кайрата» Вячеслав Швырев открыл счет в игре.

После перерыва «Аксу» отыгрался усилиями Армана Смаилова (55-я). Однако спустя три минуты «Кайрат» вновь вышел вперед — отличился Артур Шушеначев. На 79-й минуте Гулжигит Алыкулов реализовал пенальти и удвоил преимущество «Кайрата».

В компенсированное время нападающий «Аксу» Мирас Турлыбек (91-я) сократил отставание до минимума. Но последнее слово осталось за «Кайратом» — Данияр Усенов (93-я) забил четвертый гол, но после просмотра VAR его отменили.

Таким образом, «Кайрат» одержал третью победу подряд и с девятью очками возглавил группу. «Аксу» очков пока не набрал.

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