«Кайрат» одержал третью победу подряд и вышел в лидеры Кубка Казахстана

Матч прошел на Центральном стадионе в Алматы и завершился со счетом 3:2. На 38-й минуте нападающий «Кайрата» Вячеслав Швырев открыл счет в игре.

После перерыва «Аксу» отыгрался усилиями Армана Смаилова (55-я). Однако спустя три минуты «Кайрат» вновь вышел вперед — отличился Артур Шушеначев. На 79-й минуте Гулжигит Алыкулов реализовал пенальти и удвоил преимущество «Кайрата».

В компенсированное время нападающий «Аксу» Мирас Турлыбек (91-я) сократил отставание до минимума. Но последнее слово осталось за «Кайратом» — Данияр Усенов (93-я) забил четвертый гол, но после просмотра VAR его отменили.