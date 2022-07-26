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11:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Вагнер Лав продолжит карьеру в Бразилии. Он не смог найти команду в РПЛ

38-летний бразильский нападающий Вагнер Лав, известный по выступлениям за московский ЦСКА, продолжит карьеру на родине. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в «Твиттере».

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечает источник, один из бразильских клубов объявит о подписании Вагнера уже до конца текущей недели. При этом сам футболист рассчитывал подыскать себе команду в Российской Премьер-Лиге, однако не сумел найти подходящий вариант.

Напомним, с января 2022 года Вагнер Лав выступал в Дании за местный «Мидтьюлланд», в составе которого провёл 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. 1 июля нападающий вышел на рынок свободных агентов.

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