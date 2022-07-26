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11:12 (мск), источник: Sport24

Черышев испытывает трудности с поиском новой команды. Им не интересуется ни один клуб

Российский полузащитник Денис Черышев испытывает трудности с поиском нового клуба. Об этом сообщает Marca.

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Источник: AP 2022

По данным источника, футболист самостоятельно готовится к новому сезону в ожидании хорошего предложения.

Отмечается, что пока интереса со стороны каких-либо команд не зафиксировано.

Черышев-младший сейчас находится в статусе свободного агента, после ухода из испанской «Валенсии» в конце мая.

31-летний Денис Черышев провел 33 матча за сборную России и забил 12 голов.

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