Черышев испытывает трудности с поиском новой команды. Им не интересуется ни один клуб
Российский полузащитник Денис Черышев испытывает трудности с поиском нового клуба. Об этом сообщает Marca.
Российский полузащитник Денис Черышев испытывает трудности с поиском нового клуба. Об этом сообщает Marca.
По данным источника, футболист самостоятельно готовится к новому сезону в ожидании хорошего предложения.
Отмечается, что пока интереса со стороны каких-либо команд не зафиксировано.
Черышев-младший сейчас находится в статусе свободного агента, после ухода из испанской «Валенсии» в конце мая.
31-летний Денис Черышев провел 33 матча за сборную России и забил 12 голов.