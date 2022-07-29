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11:21 (мск), источник: ТАСС

Трехкратный чемпион России по футболу Вагнер Лав стал игроком бразильского «Спорт Ресифи»

Соглашение с бразильцем рассчитано до ноября.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 29 июля. Трехкратный победитель чемпионата России по футболу в составе московского ЦСКА форвард Вагнер Лав подписал контакт с бразильским клубом «Спорт Ресифи». Об этом в пятницу сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с бразильцем рассчитано до ноября. Последним клубом Вагнер Лава был датский «Мидтьюлланн».

Вагнер Лаву 38 лет, он выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год (с перерывами на аренду) и в 2013 году. В составе столичной команды он трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России. В сезоне-2004/05 бразилец стал победителем Кубка УЕФА (ныне — Лига Европы). Становился лучшим бомбардиром российского первенства (2008) и Кубка УЕФА (2008/09). Также выступал за бразильские «Палмейрас», «Фламенго», «Коринтианс», турецкие «Антальяспор», «Бешикташ», казахстанский «Кайрат». В составе сборной Бразилии дважды становился победителем Кубка Америки.

«Спорт Ресифи» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Бразилии.

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