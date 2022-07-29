В родном клубе Роналду выступили против его возвращения

Агент 37-летнего форварда Жорже Мендеш провел встречу с руководством лиссабонского клуба. В планах представителя Роналду — найти клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов. «Спортинг» — родная команда форварда, где португалец начинал профессиональную карьеру.

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим выступил против потенциального трансфера. Специалист опасается, что появление в составе Роналду нарушит тактические построения и усложнит налаживание игры.

25 июля Аморим прокомментировал слухи о возможном возвращении форварда в клуб. Тогда специалист отметил, что его заботит не переход португальца, а вопрос удержания лидеров клуба.