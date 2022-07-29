Домагоя Виду ограбили, помешав планам хорвата перейти в АЕК
Хорватский защитник Домагой Вида стал жертвой ограбления в Загребе, сообщает Fanatik.
Хорватский защитник Домагой Вида стал жертвой ограбления в Загребе, сообщает Fanatik.
По информации источника, злоумышленники проникли в дом игрока и покинули место преступления незамеченными. Общая сумма украденного оценивается в 600 тысяч евро. Полиция Загреба считает это профессиональным ограблением, так как домашняя сигнализация и камеры видеонаблюдения были предварительно отключены.
Домагой Вида должен был отправиться в Афины для подписания контракта с АЕК, но после случившегося трансфер пришлось отложить. Сейчас 33-летний хорват пребывает в статусе свободного агента — срок действия его контракта с «Бешикташем» истек 30 июня.