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11:55 (мск), источник: Sport24

Домагоя Виду ограбили, помешав планам хорвата перейти в АЕК

Хорватский защитник Домагой Вида стал жертвой ограбления в Загребе, сообщает Fanatik.

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По информации источника, злоумышленники проникли в дом игрока и покинули место преступления незамеченными. Общая сумма украденного оценивается в 600 тысяч евро. Полиция Загреба считает это профессиональным ограблением, так как домашняя сигнализация и камеры видеонаблюдения были предварительно отключены.

Домагой Вида должен был отправиться в Афины для подписания контракта с АЕК, но после случившегося трансфер пришлось отложить. Сейчас 33-летний хорват пребывает в статусе свободного агента — срок действия его контракта с «Бешикташем» истек 30 июня.

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