Домагоя Виду ограбили, помешав планам хорвата перейти в АЕК

По информации источника, злоумышленники проникли в дом игрока и покинули место преступления незамеченными. Общая сумма украденного оценивается в 600 тысяч евро. Полиция Загреба считает это профессиональным ограблением, так как домашняя сигнализация и камеры видеонаблюдения были предварительно отключены.