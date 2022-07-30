ПСВ в драматичном матче обыграл «Аякс» в Суперкубке Нидерландов. У Гуса Тила — хет-трик

В составе клуба из Эйндховена хет-трик на счету экс-полузащитника «Спартака» Гуса Тила. Также голы забивали Коди Гакпо и Хави Симонс.

Это первый титул в тренерской карьере Рууда ван Нистелроя. ПСВ стал обладателем Суперкубка Нидерландов в 13-й раз в своей истории, обновив свой же рекорд.