ПСВ в драматичном матче обыграл «Аякс» в Суперкубке Нидерландов. У Гуса Тила — хет-трик
ПСВ обыграл «Аякс» в матче за Суперкубок Нидерландов — 5:3.
ПСВ
Аякс
В составе клуба из Эйндховена хет-трик на счету экс-полузащитника «Спартака» Гуса Тила. Также голы забивали Коди Гакпо и Хави Симонс.
У амстердамцев отметились Стивен Бергвейн, Антони и Мохаммед Кудус.
На 76-й минуте защитник «Аякса» Келвин Бесси заработал прямую красную карточку.
Это первый титул в тренерской карьере Рууда ван Нистелроя. ПСВ стал обладателем Суперкубка Нидерландов в 13-й раз в своей истории, обновив свой же рекорд.