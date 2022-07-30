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30 июля, источник: Спорт-Экспресс

ПСВ в драматичном матче обыграл «Аякс» в Суперкубке Нидерландов. У Гуса Тила — хет-трик

ПСВ обыграл «Аякс» в матче за Суперкубок Нидерландов — 5:3.

ПСВ
Аякс
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Источник: AFP 2022

В составе клуба из Эйндховена хет-трик на счету экс-полузащитника «Спартака» Гуса Тила. Также голы забивали Коди Гакпо и Хави Симонс.

У амстердамцев отметились Стивен Бергвейн, Антони и Мохаммед Кудус.

На 76-й минуте защитник «Аякса» Келвин Бесси заработал прямую красную карточку.

Это первый титул в тренерской карьере Рууда ван Нистелроя. ПСВ стал обладателем Суперкубка Нидерландов в 13-й раз в своей истории, обновив свой же рекорд.

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