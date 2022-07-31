«Порту» стал 23-кратным обладателем Суперкубка Португалии

Матч в португальском городе Авейру закончился со счетом 3:0 в пользу «драконов», у которых мячи забили Мехди Тареми (30-я и 82-я минуты) и Эванилсон (33).

Для «Порту» этот Суперкубок Португалии стал 23-м по счету. Клуб является рекордсменом по этому показателю. В прошлом сезоне «драконы» стали победителями чемпионата и Кубка Португалии, обыграв в финале «Тонделу».