«Порту» стал 23-кратным обладателем Суперкубка Португалии
Футболисты «Порту» стали обладателями Суперкубка Португалии, обыграв «Тонделу».
Порту
Футболисты «Порту» стали обладателями Суперкубка Португалии, обыграв «Тонделу».
Матч в португальском городе Авейру закончился со счетом 3:0 в пользу «драконов», у которых мячи забили Мехди Тареми (30-я и 82-я минуты) и Эванилсон (33).
Для «Порту» этот Суперкубок Португалии стал 23-м по счету. Клуб является рекордсменом по этому показателю. В прошлом сезоне «драконы» стали победителями чемпионата и Кубка Португалии, обыграв в финале «Тонделу».