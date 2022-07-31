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00:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Порту» стал 23-кратным обладателем Суперкубка Португалии

Футболисты «Порту» стали обладателями Суперкубка Португалии, обыграв «Тонделу».

Порту
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Источник: AFP 2022

Матч в португальском городе Авейру закончился со счетом 3:0 в пользу «драконов», у которых мячи забили Мехди Тареми (30-я и 82-я минуты) и Эванилсон (33).

Для «Порту» этот Суперкубок Португалии стал 23-м по счету. Клуб является рекордсменом по этому показателю. В прошлом сезоне «драконы» стали победителями чемпионата и Кубка Португалии, обыграв в финале «Тонделу».

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