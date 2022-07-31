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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:53 (мск), источник: Baigenews

Футболист сборной Казахстана дисквалифицирован на четыре года из-за допинга

26-летний полузащитник Национальной сборной Казахстана Айбол Абикен официально дисквалифицирован на четыре года за наличие запрещённого препарата в допинг-пробе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

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Источник: Baigenews

По информации Казахстанского антидопингового центра, в начале мая Айбол Абикен сдал положительный допинг-тест. С тех пор футболист не появлялся на поле в официальных матчах.

Как стало известно, в организме Абикена был обнаружен запрещённый препарат мельдоний (милдронат). Таким образом, Абикен сможет вернуться в профессиональный футбол лишь после 29 апреля 2026 года, уже на пороге своего 30-летия.

В текущем сезоне хавбек на правах аренды выступал за павлодарский «Аксу». Права на игрока по сей день принадлежат алматинскому «Кайрату», воспитанником которого он является. В активе Абикена 14 матчей за Национальную сборную Казахстана и один гол в ворота Албании (1:3).

Менее чем за три года официально дисквалифицировали уже трёх футболистов сборной Казахстана за сдачу положительных допинг-тестов. Осенью 2020-го двухлетнюю дисквалификацию получил Бауыржан Исламхан, выступавший за эмиратский «Аль-Айн». А осенью 2021-го также на два года был отстранён от футбола полузащитник «Тобола» Руслан Валиуллин.

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