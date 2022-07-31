Футболист сборной Казахстана дисквалифицирован на четыре года из-за допинга

По информации Казахстанского антидопингового центра, в начале мая Айбол Абикен сдал положительный допинг-тест. С тех пор футболист не появлялся на поле в официальных матчах.

Как стало известно, в организме Абикена был обнаружен запрещённый препарат мельдоний (милдронат). Таким образом, Абикен сможет вернуться в профессиональный футбол лишь после 29 апреля 2026 года, уже на пороге своего 30-летия.

В текущем сезоне хавбек на правах аренды выступал за павлодарский «Аксу». Права на игрока по сей день принадлежат алматинскому «Кайрату», воспитанником которого он является. В активе Абикена 14 матчей за Национальную сборную Казахстана и один гол в ворота Албании (1:3).