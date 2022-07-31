«Барселона» победила «Нью-Йорк Ред Буллз» в товарищеском матче
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» обыграл американский «Нью-Йорк Ред Буллз» в товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки.
Барселона
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» обыграл американский «Нью-Йорк Ред Буллз» в товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки.
Встреча, прошедшая в США, завершилась со счетом 2:0 в пользу испанской команды. У победителей отличились Усман Дембеле (40-я минута) и Мемфис Депай (87). На 82-й минуте красную карточку получил футболист «Нью-Йорк Ред Буллз» Дэниел Эдельман.
В следующем товарищеском матче «Барселона» 7 августа сыграет с мексиканским клубом «Пумас».