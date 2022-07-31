Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15:00
Нижний Новгород
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
17:30
Крылья Советов
Торпедо
Футбол. Первый дивизион
18:00
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Динамо Мх
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
19:00
Шинник
Балтика
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Химки
Футбол. Первый дивизион
20:00
Алания
Енисей
Все события
Фоторепортажи
17Чемпионат России по регби. «Динамо» Москва — «Енисей-СТМ» Красноярск
14Аргентина разгромила Италию и выиграла «Финалиссиму»
09:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» победила «Нью-Йорк Ред Буллз» в товарищеском матче

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» обыграл американский «Нью-Йорк Ред Буллз» в товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки.

Барселона
Наверх
Источник: AFP 2022

Встреча, прошедшая в США, завершилась со счетом 2:0 в пользу испанской команды. У победителей отличились Усман Дембеле (40-я минута) и Мемфис Депай (87). На 82-й минуте красную карточку получил футболист «Нью-Йорк Ред Буллз» Дэниел Эдельман.

В следующем товарищеском матче «Барселона» 7 августа сыграет с мексиканским клубом «Пумас».

 Роды в тюрьме, вражда с дочерью, 'конвейер смерти'. История легенды СССР
Первой разделась в Голливуде, ныряла к крокодилам. Пловчиха, изменившая мир
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь