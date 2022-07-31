Женский «Локомотив» стал победителем Международного Кубка РЖД
Женский футбольный клуб «Локомотив» выиграл Международный Кубок РЖД. В финале московская команда встречалась с казахстанским «БИИК-Шымкент» и победила со счетом 2:0.
Локомотив
Женский футбольный клуб «Локомотив» выиграл Международный Кубок РЖД. В финале московская команда встречалась с казахстанским «БИИК-Шымкент» и победила со счетом 2:0.
По голу в составе «Локомотива» забили Ксения Долгова и Нелли Коровкина. Футболистки отличились на 65-й м 72-й минутах.
ЖФК «Локомотив»: Миклашевич, Машкова, Беломытцева, Самойлова, Галай, Козлова (Хорошева, 46), Рузина (Ильиных, 82), Шеина, Фёдорова, Морина (Долгова, 58), Коровкина (Уиллиамс, 82) (Морозова).
ЖФК «БИИК-Шымкент»: Грязнова, Норбаева (Бурова, 78), Габелия, Садыкова (64), Орынбай, Демидова, Жанатаева, Хайрулина, Наджемба, Адамс, Бабщук.
В матче за 3-е место сыграют ФК «Минск» и «Црвена Звезда».