Дубль Эуженио принес «Астане» победу в Кубке Казахстана

Матч прошел на «Астана Арене» и завершился со счетом 2:1. Счет в игре уже на второй минуте открыл полузащитник «Астаны» Педро Эуженио, воспользовавшийся ошибкой голкипера гостей. На 26-й минуте португалец оформил дубль и удвоил преимущество команды.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8AovXlCAg3Q" title="Гол - П. Эуженио. Астана - Туран 1:0. 4 тур. Кубок 2022" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kkEdLpqO84s" title="Гол - П. Эуженио. Астана - Туран 2:0. 4 тур. Кубок 2022" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме «Туран» один мяч отыграл — на 58-й минуте отличился Самир Фазли, замкнув головой подачу с углового.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-8V1jwb_Sps" title="Гол - С. Фазли. Астана - Туран 2:1. 4 тур. Кубок 2022" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.