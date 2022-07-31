Дубль Эуженио принес «Астане» победу в Кубке Казахстана
Футболисты «Астаны» одержали победу над «Тураном» в четвертом туре группового этапа Кубка Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.
АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Футболисты «Астаны» одержали победу над «Тураном» в четвертом туре группового этапа Кубка Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч прошел на «Астана Арене» и завершился со счетом 2:1. Счет в игре уже на второй минуте открыл полузащитник «Астаны» Педро Эуженио, воспользовавшийся ошибкой голкипера гостей. На 26-й минуте португалец оформил дубль и удвоил преимущество команды.
Во втором тайме «Туран» один мяч отыграл — на 58-й минуте отличился Самир Фазли, замкнув головой подачу с углового.
Благодаря этой победе «Астана» набрала 8 очков и вышла на первое место в группе. У «Турана» осталось четыре балла.