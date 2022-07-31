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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:56 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль Эуженио принес «Астане» победу в Кубке Казахстана

Футболисты «Астаны» одержали победу над «Тураном» в четвертом туре группового этапа Кубка Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Матч прошел на «Астана Арене» и завершился со счетом 2:1. Счет в игре уже на второй минуте открыл полузащитник «Астаны» Педро Эуженио, воспользовавшийся ошибкой голкипера гостей. На 26-й минуте португалец оформил дубль и удвоил преимущество команды.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме «Туран» один мяч отыграл — на 58-й минуте отличился Самир Фазли, замкнув головой подачу с углового.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе «Астана» набрала 8 очков и вышла на первое место в группе. У «Турана» осталось четыре балла.

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