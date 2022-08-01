«Ференцварош» Черчесова с победы стартовал в новом сезоне чемпионата Венгрии
Состоялся матч 1-го тура нового сезона чемпионата Венгрии, в котором «Ференцварош» Станислава Черчесова на своем поле обыграл «Академию Пушкаша» со счетом 1:0.
Ференцварош
Состоялся матч 1-го тура нового сезона чемпионата Венгрии, в котором «Ференцварош» Станислава Черчесова на своем поле обыграл «Академию Пушкаша» со счетом 1:0.
Единственный гол забил Кристоффер Захариассен, отличившись на 4-й добавленной к основному времени минуте.
3 августа команда Черчесова проведет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Карабахом».