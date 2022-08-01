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11:31 (мск), источник: Sport24

«Ференцварош» Черчесова с победы стартовал в новом сезоне чемпионата Венгрии

Состоялся матч 1-го тура нового сезона чемпионата Венгрии, в котором «Ференцварош» Станислава Черчесова на своем поле обыграл «Академию Пушкаша» со счетом 1:0.

Ференцварош
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Единственный гол забил Кристоффер Захариассен, отличившись на 4-й добавленной к основному времени минуте.

3 августа команда Черчесова проведет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Карабахом».

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