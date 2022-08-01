Экс-игрок «Локомотива» Кухта наступил на голову вратарю «Слована». Нападающему грозит длительная дисквалификация

Согласно дисциплинарному кодексу Яну Кухте грозит дисквалификация до 6 матчей и штраф 50 тыс. крон (около 2 тыс. евро). Арбитр в протоколе отметил, что Кухта нанес удар сопернику по голове подошвой бутс, создав угрозу здоровью и безопасности соперника.

Самое суровое наказание может грозить Кухте, если он нанес сопернику такую травму, которая ограничит его обычный образ жизни более чем на семь дней или он не сможет заниматься спортом более чем на шесть недель. В таком случае наказание составляет от двух до 18 месяцев и штраф в размере до четверти миллиона крон.