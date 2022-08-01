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1 августа, источник: Коммерсантъ

Финал чемпионата Европы по футболу среди женщин побил рекорд посещаемости

Финал женского чемпионата Европы по футболу, завершившийся в минувший уикенд на лондонском стадионе «Уэмбли» победой сборной Англии над немками (2:1), можно считать прорывным, по крайней мере, в плане популярности.

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Источник: Reuters

На трибуны решающей встречи пришли почти 90 тыс. болельщиков — это новый рекорд посещаемости финалов для всех европейских чемпионатов, в том числе и мужских, а число телезрителей перевалило за 30 млн. Этим список рекордов, установленных на женском континентальном первенстве и свидетельствующих о его возросшей востребованности, впрочем, не ограничивается.

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В воскресенье завершился женский чемпионат Европы по футболу, проходивший на протяжении трех недель в Англии. Финальный матч вылился в победу сборной хозяев над командой Германии (2:1). Этот турнир оказался примечательным из-за того, что он очень напоминает прорыв.

Женский футбол на протяжении десятилетий находился в тени мужского и считался маргинальным жанром, за которым следили исключительно во время Олимпиад. В него играли на более или менее серьезным уровне всего несколько сборных — США, Германия, Бразилия, Япония.

Нынешний чемпионат Европы президент УЕФА Александер Чеферин назвал «турниром века». И он действительно является подтверждением скачка, который женский футбол совершил за последние годы. Это очень хорошо иллюстрируют цифры.

Совокупное число зрителей, посетивших все матчи женского чемпионата Европы, выросло вдвое по сравнению с турниром 2017 года в Нидерландах: тогда этот показатель составил 240 тыс. человек, на нынешнем чемпионате Европы в Англии — более 500 тыс.

Матч открытия в 2017 году собрал 21 тыс. зрителей, в то время как в 2022-м на манчестерский стадион «Олд Траффорд» приехали почти 70 тыс.

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Число болельщиков, посетивших финальный матч, также выросло: на встречу команд Нидерландов и Дании в 2017 году пришли 28 тыс. зрителей, на матч сборных Англии и Германии в 2022-м — более 87 тыс. Этот показатель — абсолютный рекорд для всех европейских футбольных чемпионатов, причем как женских, так и мужских. Прошлый — 79 тыс.— держался почти 60 лет. Он был установлен еще на чемпионате Европы 1964 года, в финале которого сборные Испании и СССР встретились на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Билеты на «Уэмбли» разошлись, что примечательно, всего за 43 минуты с момента открытия продаж. Но и стоили они, правда, по меркам футбольных соревнований довольно немного — от £15 до £50.

Значительно подросла за последние годы и телевизионная аудитория европейского первенства.

Хотя совокупное число просмотров пока не подсчитано, оно, по сделанным еще до старта чемпионата прогнозам УЕФА, должно составить около 250 млн (у предыдущего — 178 млн). Финальный матч посмотрели более 30 млн человек — из них 17,4 млн человек в Великобритании и более 17,9 млн человек в Германии, что делает его самым востребованным в истории женских футбольных соревнований. До мужских соревнований тем не менее пока очень далеко: трансляцию финала чемпионата мира 2018 года увидели 1,12 млрд зрителей, а хотя бы одну минуту матчей этого турнира — более 3 млрд.

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Увеличившаяся популярность обусловлена и улучшившимся качеством игры футболисток. Рекорды на этом чемпионате мира била, правда, только одна команда — английская. Теперь ей принадлежит рекорд по общему количеству голов, забитых во время группового этапа — 14 (до этого 11 смогли заколотить немки в 2001 году). Она же не пропустила в его рамках ни одного гола и стала второй командой в истории, которой это удалось: немки таким достижением отметились 17 лет назад. Сборная Англии, кроме того, смогла забить рекордное число голов в первом тайме — шесть — в матче с Норвегией, а затем обыграть ее со счетом 8:0. Это, кстати, тоже рекорд.

Англичанки после своей первой победы в истории женского футбола однозначно закрепились в элите, где долгое время вращалась одна-единственная команда — сборная США, четырехкратная чемпионка мира и четырехкратная олимпийская чемпионка.

Женский футбол, считают в консалтинговой компании The Sports Consultancy, имеет огромный потенциал для роста. Дело в том, что он является очень привлекательным с точки зрения инвестирования. Мужской футбол «перегружен» большим количеством инвесторов, конкурирующих друг с другом, и страдает от переизбытка турниров, в то время как женский футбол, только набирающий обороты и занимающийся уплотнением соревновательного календаря, представляет для инвесторов благоприятную среду. Компания, правда, делает оговорку, что речь идет о долгосрочной перспективе.

Автор: Екатерина Ремизова

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